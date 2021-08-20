РНБО запровадила санкції проти Деркача – Данілов

Рада національної безпеки й оборони України на засіданні 20 серпня вирішила запровадити санкції проти позафракційного народного депутата Андрія Деркача, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Запроваджені санкції проти Деркача і ще кола осіб, які були під санкціями США… Всі ресурси, які мають відношення до цих осіб – також під санкціями», – заявив він.

10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

Деркач назвав це рішення «помстою» з боку американських політиків.

У серпні 2020-го з’явилася заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагався дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський тоді оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.

11 січня 2021 року Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказала на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України Олександр Дубінський (якого згодом виключили зі фракції «Слуга народу»), колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».