Участь у форумі візьмуть 45 представників держав і міжнародних організацій, серед них і президенти країн ЄС. А що ж Росія, яка окупувала Крим? Сусідів теж запрошували, розповідала раніше в інтерв'ю Еміне Джеппар. Російські дипломати та ЗМІ тему «Кримської платформи» смакують у прямих ефірах від початку року, але цього тижня говорили найбільше. Саміт ще не почався, а його вже назвали «неонацистським шабашем», «мильною бульбашкою» та «збіговиськом змовників». Як саме реагує Росія? І що про переговори топ-політиків і дипломатів у Києві думають кримчани та жителі окупованого Донбасу?



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