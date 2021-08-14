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Фотогалереї

У Празі відкрилася фотовиставка до 30-річчя незалежності України (фотогалерея)

У суботу, 14 серпня, на одній із центральних вулиць столиці Чехії урочисто відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року. На експозиції, яка проходить просто неба, зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема, світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на «Євробаченні» співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та місця, які називають видовищними та пропонують відвідати в Україні. Також на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії країни, зокрема російську агресію в Криму та на Донбасі.

Виставка&nbsp;&laquo;30 років свободи&raquo; зібрала у собі 16 колажів зі світлин, які розповідають про визначні етапи України протягом років незалежності
1 Виставка «30 років свободи» зібрала у собі 16 колажів зі світлин, які розповідають про визначні етапи України протягом років незалежності
&laquo;Україна? Це Європа!&raquo; &ndash; описи під фотографіями зроблені чеською мовою і пояснюють прагнення та дії України у напрямку євроінтеграції&nbsp;
2 «Україна? Це Європа!» – описи під фотографіями зроблені чеською мовою і пояснюють прагнення та дії України у напрямку євроінтеграції 
На урочисте відкриття експозиції завітав автор Радіо Свобода, письменник та колишній в&#39;язень російських гібридних сил Станіслав Асєєв
3 На урочисте відкриття експозиції завітав автор Радіо Свобода, письменник та колишній в'язень російських гібридних сил Станіслав Асєєв
&laquo;Боротьба за свободу&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;виставка не оминає сумних сторінок в історії України&nbsp;&ndash;&nbsp;російську агресію в Криму та на Донбасі
4 «Боротьба за свободу» – виставка не оминає сумних сторінок в історії України – російську агресію в Криму та на Донбасі
Експозиція розповідає і про цікаві факти про Україну, зокрема об&#39;єкти Світової спадщини ЮНЕСКО
5 Експозиція розповідає і про цікаві факти про Україну, зокрема об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО
&laquo;Неймовірна Україна&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;на цьому колажі світлини та інформація з унікальних місць &ndash; це, зокрема, озеро Синевир, острів Джарилгач та ліси Полісся
6 «Неймовірна Україна» – на цьому колажі світлини та інформація з унікальних місць – це, зокрема, озеро Синевир, острів Джарилгач та ліси Полісся
Виставка приділяє увагу і, як кажуть автори, теплим чесько-українським відносинам. На цих світлинах &ndash; історія відносин першого президента Вацлава Гавела та України
7 Виставка приділяє увагу і, як кажуть автори, теплим чесько-українським відносинам. На цих світлинах – історія відносин першого президента Вацлава Гавела та України
Виставка була створена посольством України в Чехії. Вона розташувалася на одній з центральних вулиць Праги і була організована за підтримки мера столиці Чехії Зденека Гржиба&nbsp;
8 Виставка була створена посольством України в Чехії. Вона розташувалася на одній з центральних вулиць Праги і була організована за підтримки мера столиці Чехії Зденека Гржиба 
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Сергій Стеценко

Приєднався до Української редакції Радіо Свобода в Празі у березні 2018 року. Телевізійний журналіст, документаліст та сценарист. До команди Радіо Свобода працював кореспондентом та автором спецпроєктів на телеканалі СТБ. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В професії – з 2007 року.

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