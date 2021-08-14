У Празі відкрилася фотовиставка до 30-річчя незалежності України (фотогалерея)

У суботу, 14 серпня, на одній із центральних вулиць столиці Чехії урочисто відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року. На експозиції, яка проходить просто неба, зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема, світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на «Євробаченні» співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та місця, які називають видовищними та пропонують відвідати в Україні. Також на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії країни, зокрема російську агресію в Криму та на Донбасі.