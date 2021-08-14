На експозиція, яка проходить просто неба зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на Євробаченні співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та видовищні місця, які варто відвідати в Україні.
Однак на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії України, зокрема російська агресія в Криму та на Донбасі.
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Однак на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії України, зокрема російська агресія в Криму та на Донбасі.
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