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У Празі відкрили фотовиставку до 30-річчя незалежності України (відео)

У Празі відкрили фотовиставку до 30-річчя незалежності України (відео)
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У Празі відкрили фотовиставку до 30-річчя незалежності України (відео)

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У субботу 14 серпня на одній з центральних вулиць столиці Чехії урочисто відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року.

На експозиція, яка проходить просто неба зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на Євробаченні співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та видовищні місця, які варто відвідати в Україні.

Однак на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії України, зокрема російська агресія в Криму та на Донбасі.

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