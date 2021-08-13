Чехія: школа при посольстві Росії може не відкритися в вересні, бо Москва вимагає для вчителів статусу дипломатів

У столиці Чехії Празі може з початком навчального року не відкритися середня школа при посольстві Росії, бо Москва далі продовжує наполягати на дипломатичній акредитації для її вчителів, що відкидає Прага, пишуть чеські засоби інформації.

Це підтверджує й сама російська школа при посольстві. Її керівництво наголошує, що, «незважаючи на всі кроки, які робить посольство для відновлення повноцінного функціонування освітнього підрозділу, прийнятного варіанту, який би дозволив розпочати навчання дітей в улюбленій усіма нами школі, наразі не знайдено».

Домовленості між Чехією і Росією про те, що чисельність працівників у посольствах однієї держави в іншій стає паритетною – по сім дипломатів, по 25 відряджених адміністративно-технічних працівників і по 19 місцевих працівників, – Прага і Москва досягли за наслідками недавнього дипломатичного скандалу. Він спалахнув по тому, як у квітні стало відомо, що до вибухів на складах боєприпасів у місцевості Врбетиці в Чехії 2014 року, внаслідок яких загинули двоє чеських громадян і була завдана велика матеріальна шкода, причетні агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Тоді ж російська сторона звернулась з проханням дозволити продовжити свою роботу в Празі російській школі, яку створило там посольство Росії. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило 28 травня, що задовольнило прохання російської сторони, але за умови, що всі працівники школи працюватимуть на основі загального закону про працевлаштування іноземців і надалі не будуть акредитованим дипломатичним персоналом, як то було доти. Як було зазначено в заяві чеського МЗС, Чехія запропонувала Росії співпрацю у справі оформлення документів про право на перебування для працівників школи.

Але й досі російська сторона наполягає на тому, що вчителі школи при російському посольстві в Празі повинні мати дипломатичний статус, тоді як чеська сторона пропонує їм лише недипломатичне перебування – таке ж, яке мають і вчителі, наприклад, японської чи німецької шкіл при посольствах цих країн у Празі. Як повідомили в МЗС Чехії, російська сторона не відреагувала на пропозицію про допомогу в переоформленні статусу вчителів і не подає прохань про візи для них, натомість лише шле дипломатичні ноти зі своєю вимогою.

Крім того, виконання вимоги російської сторони означало б або порушення паритету персоналу з дипломатичним статусом, або необхідність для Росії відмовитися від півтора десятка з 25 адміністративно-технічних працівників із акредитованим статусом, щоб замінити їх учителями. Іще один варіант, який у Празі вважають за практично неймовірний, – щоб Росія погодилася «обміняти» дипломатичний статус учителів на аналогічне збільшення дипломатичного штату посольства Чехії в Москві.