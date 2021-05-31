У посольствах Чехії та Росії в Москві і Празі залишилося по 7 дипломатів

Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило виконання російською стороною чеської вимоги про скорочення кількості дипломатів і технічного персоналу посольства Росії у Празі.

Другий літак з виселеними з Чехії працівниками російського посольства та їхніми сім’ями вилетів з Праги до Москви у другій половині дня в понеділок, 31 травня.

У посольстві залишилося семеро дипломатів і 25 осіб адміністративно-технічного персоналу. У чеському посольстві в Москві залишилося стільки ж дипломатичних і недипломатичних співробітників – на це звернуло увагу Міжнародне празьке радіо.

Чеська республіка закликає Росію не зараховувати її (та інші держави) до тих країн, які проводять так звану «ворожу політику» щодо Кремля. Без цього, як вважають в Празі, обидві держави не зможуть повернутися до загальноприйнятого дипломатичного спілкування з перспективою можливої повної нормалізації взаємин. З такою заявою виступив 31 травня глава МЗС Чехії Якуб Кулганек.

Домовленості про скорочення дипломатичного представництва Чехія і Росія досягли за наслідками недавнього дипломатичного скандалу. Він спалахнув по тому, як у квітні стало відомо, що до вибухів на складах боєприпасів у місцевості Врбетиці в Чехії 2014 року, внаслідок яких загинули двоє чеських громадян і була завдана велика матеріальна шкода, причетні агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Тоді Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких ідентифікувала як працівників ГРУ, а також зовнішньої розвідки Росії СВР. Росія в відповідь вислала 20 чеських дипломатів, що практично зупинило роботу чеського посольства в Москві – адже чисельність його дипломатичного персоналу була значно меншою, ніж кількість російських дипломатів у Чехії. Врешті сторони домовилися про паритет.

Ця домовленість також означає, що в Москві втратять роботу 79 російських громадян, які працювали там у посольстві Чехії і його установах.

Крім того, російська сторона звернулась з проханням дозволити продовжити свою роботу в Празі російській школі, яку створило там посольство Росії. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило 28 травня, що задовольнило прохання російської сторони, але за умови, що всі працівники школи працюватимуть на основі загального закону про працевлаштування іноземців і надалі не будуть акредитованим дипломатичним персоналом. Як зазначено в заяві чеського МЗС, Чехія запропонувала Росії співпрацю у справі оформлення документів про право на перебування для працівників школи».