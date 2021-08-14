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«30 років свободи» – у Празі відкрилася виставка, присвячена річниці незалежності України

На експозиції просто неба зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності

У суботу 14 серпня на одній з центральних вулиць Праги відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року, передає кореспондент Радіо Свобода.

На експозиції просто неба зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема, світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на «Євробаченні» співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та видовищні місця, які варто відвідати в Україні.

Водночас на виставці є також світлини, які зображають і трагічні події сучасної історії України, наприклад, російську агресію в Криму та на Донбасі.

«Ми хочемо донести європейцям та безпосередньо чехам правду про те, що відбулося у 2014 році: окупація Криму, агресія на Донбасі, про нашу армію. Також ця виставка є унікальною, бо спрямована також на чесько-українські відносини. Наприклад про Вацлава Гавела та Україну, та про українців, які жили і живуть тут у Чехії», – розповів Радіо Свобода посол України в Чехії Євген Перебийніс.

У Празі відкрили фотовиставку до 30-річчя незалежності України (відео)
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У Празі відкрили фотовиставку до 30-річчя незалежності України (відео)

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Виставку урочисто відкрив посол України в Чехії Євген Перебийніс разом із журналістом та письменником, колишнім в’язнем російських гібридних сил Станіславом Асєєвим.

«Те, що ми сьогодні зібралися, хоч і невеличкою громадою, є дуже символічним як і вся експозиція. І для тих, хто просто проходить Прагою треба розповідати, що взагалі відбувається в нашій країні, як вона дійшла до свого 30-річчя», – розповів Радіо Свобода журналіст Станіслав Асєєв.

Виставка організована посольством України в Чеській республіці. Триватиме експозиція «30 років свободи» до 30 серпня 2021 року.

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