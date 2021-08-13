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Новини | Суспільство

«Оригінал Конституції Орлика» прибув до України – Ткаченко

Підпис гетьмана України Пилипа Орлика на Конституції, написаній старокнижною українською мовою

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що оригінал латиномовного документу, відомого як «Конституція Пилипа Орлика», прибув до України. Про це він написав у своєму телеграмі 13 серпня.

За словами Ткаченка, сьогодні ж документ встановили для експозиції в рамках шведської виставки «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини 17-18 століття», яка відкриється в Софії Київській.

Окрім «Конституції», планується представити булаву, яка, ймовірно, належала Орлику і зберігається в міській бібліотеці шведського Лінчопінга. Крім того, додає Ткаченко, на виставці будуть оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи та його мощехранительниця, які зберігаються в Україні.

«Побачити історичні експонати зможе кожен, вже з 16 серпня. Слідкуйте за новинами», – зазначив він.

Представниця Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря та неназване джерело в офісі президента України в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» повідомили днями, що до України з нагоди майбутньої 30-ї річниці Незалежності привезли зі Швеції так званий «оригінал Конституції Пилипа Орлика».

Про домовленість доставити й виставити на експонування в Україні з нагоди Дня Незалежності документ, який називають «Конституцією Пилипа Орлика» і «першою Конституцією України», заявляв іще в травні президент України Володимир Зеленський.

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