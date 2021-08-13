«Оригінал Конституції Орлика» прибув до України – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що оригінал латиномовного документу, відомого як «Конституція Пилипа Орлика», прибув до України. Про це він написав у своєму телеграмі 13 серпня.

За словами Ткаченка, сьогодні ж документ встановили для експозиції в рамках шведської виставки «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини 17-18 століття», яка відкриється в Софії Київській.

Окрім «Конституції», планується представити булаву, яка, ймовірно, належала Орлику і зберігається в міській бібліотеці шведського Лінчопінга. Крім того, додає Ткаченко, на виставці будуть оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи та його мощехранительниця, які зберігаються в Україні.

«Побачити історичні експонати зможе кожен, вже з 16 серпня. Слідкуйте за новинами», – зазначив він.

Представниця Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря та неназване джерело в офісі президента України в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» повідомили днями, що до України з нагоди майбутньої 30-ї річниці Незалежності привезли зі Швеції так званий «оригінал Конституції Пилипа Орлика».

Про домовленість доставити й виставити на експонування в Україні з нагоди Дня Незалежності документ, який називають «Конституцією Пилипа Орлика» і «першою Конституцією України», заявляв іще в травні президент України Володимир Зеленський.