День Незалежності: в урочистостях візьмуть участь понад 5 тисяч військових

В урочистостях на День Незалежності 24 серпня візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки, повідомили у Збройних силах України.

«Парад військ заплановано провести на вулиці Хрещатик, що передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, прольотом – повітряної колони і проїздом – механізованої колони», – повідомив представник центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Руслан Сергієнко.

За його словами, під час проведення параду планують провести артилерійський салют із Труханового острова в Києві, урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, а також показ озброєння та військової техніки в Одесі.

Крім цього, на Дніпрі передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, показ озброєння і військової техніки.

Сергієнко додав, що вперше парад військ почнеться з того, що представники сил безпеки й оборони України пронесуть український прапор спільно з представниками країн-партнерів.

«Проходження пішої колони вперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів», – сказав він.

Раніше в Офісі президента повідомили, що до Дня Незалежності в Україні проведуть понад 150 заходів. Вони відбуватимуться 22-24 серпня.