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Кінологи зі службовими собаками готуються до військового параду на честь Дня Незалежності України (відео)

Кінологи зі службовими собаками готуються до військового параду на честь Дня Незалежності України (відео)
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Кінологи зі службовими собаками готуються до військового параду на честь Дня Незалежності України (відео)

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На базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України у Великих Мостах, що на Львівщині, прикордонники разом зі службовими собаками готуються до участі у військовому параді у День Незалежності України.

Щодня тренування розпочинається о 6 ранку і триває три години. У військовому параді у Києві візьмуть участь 33 прикордонники з різних підрозділів ДПСУ і 32 службові собаки, які спеціально навчені шукати наркотики і зброю. За словами кінологів, важливо, щоб їхні чотирилапі колеги звикли один до одного і не реагували на різні подразники. У Великих Мостах тренування триватимуть до кінця липня, а вже потім репетиції військового параду відбуватимуться у Києві.

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