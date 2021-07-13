Щодня тренування розпочинається о 6 ранку і триває три години. У військовому параді у Києві візьмуть участь 33 прикордонники з різних підрозділів ДПСУ і 32 службові собаки, які спеціально навчені шукати наркотики і зброю. За словами кінологів, важливо, щоб їхні чотирилапі колеги звикли один до одного і не реагували на різні подразники. У Великих Мостах тренування триватимуть до кінця липня, а вже потім репетиції військового параду відбуватимуться у Києві.



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