Як на Львівщині кінологи зі службовими собаками готуються до військового параду до Дня Незалежності України

ЛЬВІВ – На базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Великих Мостах, що на Львівщині, прикордонники разом зі службовими собаками готуються до участі у військовому параді у День Незалежності України. Саме вони і представлятимуть прикордонне відомство 24 серпня, у День Незалежності України.

Щодня о 6-й ранку розпочинаються заняття, які тривають три години. Час обмежений і ранковий через спекотну погоду. До параду готуються 33 прикордонники і 32 службові собаки, яких кінологи називають своїми колегами. Поруч із Владиславом Коншиним – його «Грос».

Якщо він поруч, то на душі спокійно

«Він сам невеликий, але у нього душа велика. Я без нього – нікуди, вже три роки ми разом. Найкращий друг. На східній Україні були, службу несемо у пункті пропуску. Були разом у Києві і Львові. На море разом не їздили (сміється – ред.). Цей пес мене, так би мовити, врятував від депресії. Це собака, який допомагав мені у різних тяжких ситуаціях у житті. Якщо він поруч, то на душі спокійно. Він мій, люблю я його», – розповідає Владислав Коншин.

Владислав і його службова собака «Грос» вперше братимуть участь у військовому параді. Оскільки кінологи і їхні чотирилапі друзі прибули з різних прикордонних загонів, то найважливіше і водночас складне, щоб собаки звикли до колективу, поводили себе спокійно, не реагували на сторонні подразники.

Дуже тяжко з дисципліною

«На тренуваннях мене «Грос» не тягне, зовсім неагресивний, контактний з людьми. Дуже тяжко йому з дисципліною, треба ходити поруч, завжди – поруч, поруч, поруч. Він слухається, але бачу, що йому хочеться побігати, погратись», – каже Владислав Коншин.

Для участі у параді, кажуть, обрали з найкращих військовослужбовців прикордонної служби, але які й самі виявили бажання. Всі собаки, які йтимуть поруч із військовими на параді, спеціалізуються на пошуку зброї, наркотиків і вже не раз показали себе під час служби.

Це мотивує військовослужбовців

«Чому кінолог не може показати свого колегу і не може пройтись по Хрещатику?! Це мотивує військовослужбовців, це посилює гордість за обрану ними професію. 50% військовослужбовців, які тренуються для участі у параді, виконували завдання в антитерористичних операціях на східних рубежах, всі інші теж мають певні досягнення, брали участь у змаганнях, затримували контрабандні товари, наркотичні речовини», – зауважив Радіо Свобода полковник Валерій Данилевич, начальник сектору кінологічного забезпечення штабу Регіонального управління.

Серед тих, хто представлятиме прикордонну службу під час військового параду, буде учасник бойових дій на Донбасі Ярослав Григоренко з Луганського прикордонного загону зі своїм «Аліксом».

Країна – це понад усе

«Це спеціальний собака на пошук наркотиків і зброї. Були випадки, що знаходили боєприпаси у чоловіка, який переміщувався з тимчасово-окупованої території на підконтрольну Україні. Є, звісно, переживання, як пройдемося у параді. Але дамо раду. «Алікс» не боїться людей, бо звик до них. Він спокійний, зі всіма дружить. Участь у параді – це відчуття гордості за країну. Країна – це понад усе», – каже військовослужбовець Ярослав Григоренко.

Про свого вихованця «Ніколя» розповідає і кінолог Андрій Бойчук, який вестиме стрій.

Ми – теж патріоти своєї країни

«Кожен хлопець тут достойний вести стрій. Для нас, військових, нічого складного у підготовці немає, але для собак складно. Бо для них нова обстановка, різні подразники, інші собаки – і до цього всього привчаємо... Для мене важлива участь у параді, хочеться показати себе перед президентом, людьми. Ми – теж патріоти своєї країни і хочемо, щоб все було добре», – зауважив Андрій Бойчук.

У Великих Мостах тренування триватимуть до кінця липня, а вже потім репетиції військового параду відбуватимуться у Києві. Собаки, пояснюють кінологи, матимуть на військовому параді спеціальну амуніцію – зокрема нові шлеї.

24 серпня, у День Незалежності України, великий військовий парад запланований у Києві на Хрещатику і на Дніпрі. Українські військовослужбовці, як повідомлялось раніше, ознайомлять з новітніми розробками, модернізованими зразками українських і закордонних оборонних комплексів.