«Це – лютий треш»: через підбори для параду в Раді вимагають вибачень від міністра оборони Тарана

У Верховній Раді України народні депутати із різних фракцій вимагають від міністра оборони Андрія Тарана вибачитися за підбори, у яких жінок-військових вдягнули під час репетицій святкового параду до 30-ї річниці Незалежності.

«У порівнянні із 2014 роком жінок у війську збільшилося в рази. Ви знаєте, як багато надихнулося жінок після цих змін іти і служити у збройних військах наших? І як можна спаплюжити цю просту ідею і натхнення? Це провести парад військовий до 30-річчя нашої Незалежності, де військові-жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, Ви так наближаєте війська до стандартів НАТО?» – звернулась до міністра Тарана віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк під час години запитань до уряду.

«Чи кров на полі бою відрізняється по статі за кольором? Чи сльози жінок і чоловіків над убитими побратимами відрізняються якимось чином на смак? То чому жінок-військових перетворюють на якихось карнавальних ляльок, які повинні якимось чином розважати натовп?» – запитав у міністра оборони член фракції «Слуга народу» Олексій Жмеренецький.

Депутати також вимагають у Міністерства оборони провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто ухвалив рішення про підбори, відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю такого взуття, і поінформувати, хто понесе матеріальну відповідальність за це.

Міністр оборони Андрій Таран, який був на засіданні Верховної Ради, ситуацію не коментував.

Водночас депутатка від «Слуги народу» Марина Бардіна заявила 2 липня, що взуття на параді «буде іншим». Як написала Бардіна у фейсбуці, про це їй повідомив міністр оборони, з яким вона поспілкувалася про підготовку параду і підбори.

«Взуття на параді буде іншим – міністр показав картинку. Крім того, домовилися разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі – перші три законопроєкти вже зареєстровані. Далі – належне речове забезпечення жінок і відповідна нормативна база», – заявила Бардіна.

1 липня Міністерство оборони оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності України. На них жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення.

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