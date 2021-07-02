У парламенті міністрові оборони вже вручили туфлі на підборах і вимагатимуть змінити форму одягу для учасників параду на 30-у річницю Незалежності України. Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, виступаючи в парламенті, назвала ініціативу Міноборони приниженням жінок-військових. «Ми дуже довго йшли до забезпечення рівних прав і можливостей жінок-військових… І як можна спаплюжити цю просту ідею-натхнення – це провести парад військовий до 30-річчя Незалежності, де військові-жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО? Вважайте це нашим відкритим зверненням: провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто ухвалив таке рішення. Відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність. Публічно вибачитися за таке приниження перед армією і ветеранками», – заявила Олена Кондратюк із трибуни Верховної Ради. (Відео «5-го каналу»)



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