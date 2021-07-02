Чи варто жінкам-військовим марширувати на підборах?

Крокування маршовим кроком на підборах – це ще одна ілюстрація зневажливого ставлення до жінок з боку частини військового керівництва та ігнорування справжньої війни на сході України, вважають експертки та жінки-військовослужбовиці, з якими поговорило Радіо Свобода. У парламенті міністру оборони вже вручили туфлі на підборах та вимагатимуть змінити форму одягу для учасників параду на 30-ту річницю незалежності України.

1 липня стало відомо, що курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка тренуються для участі в марші на День Незалежності на підборах – мережу обійшли фотографії дівчат в піксельній формі та туфлях із підборами. Вони тренуються крокувати у незвичному взутті, а на парад мають вийти в парадній формі – у спідниці та кітелі.

Після десятків критичних коментарів на «Фейсбуці» Міністерство оборони відключило можливість відреагувати на публікацію, а написані коментарі більше недоступні.

Як пояснили Радіо Свобода в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України, зараз триває службова перевірка.

Марширування у підборах викликало неабияке обурення в соціальних мережах, зокрема з боку ветеранок війни на сході. Деякі також зазначають, що більша проблема це навіть не підбори, а окрема «коробка» для жінок-військових.

«Бісить насамперед той факт, що жінки знову урочисто йдуть окремо, а не у складі своїх підрозділів. І це студентки – і у 2018 були студентки, і зараз будуть. «Окраса колективу», угу. Ось у нас Сили спеціальних операцій, ось такі воїни, ось ще такі лицарі, і ось такі, і всі вони нас захищають, і жінок серед них немає, як бачите. Жодної! А ось дівчатка-студентки. Так-так, вони у нас дуже гарні, а тепер - ще й у спідничках», – пише Валерія Бурлакова, учасниця бойових дій, яка воювала у складі низці підрозділів Збройних сил України і добровольчих формувань.

На думку військового медика Катерини, яка зараз перебуває в зоні ООС в одному з підрозділів Збройних сил України, проведення парадів ба більше в парадній формі у воюючій країні – сумнівна ініціатива. Але якщо його вже вирішили проводити, то треба одразу тренуватися в спідницях – інакше результат буде провальним.

«Якщо вони вже хочуть на підборах, то нехай тренуються в спідницях, тому що тоді буде взагалі інший крок і темп. Піксельні штани і підбори – це фіаско.

Катерина, втім, наголосила, що краще було б проводити парад у справжній військовій формі – у черевиках і «пікселі».

«Ось коли ми переможемо, можна у «парадці та на підборах», та навчатися разом крокувати. А поки війна продовжується, виділяти великі гроші на парад, а потім змушувати дівчат тренуватись в «пікселі» і на підборах – це просто знущання з особового складу», – заявила Катерина в коментарі Радіо Свобода.

Долучились до критики і політики, зокрема з партії колишнього президента Петра Порошенка. Вперше жінки окремим підрозділом пройшлись на параді незалежності у 2018 році, саме за часів президентства Порошенка. Рішення виділити жінок в окрему «коробку» критикували ще тоді, втім жінки були на параді у польовій формі, як і решта військових.

У парламенті депутатки «Євросолідарності» урочисто вручили підбори міністру оборони Андрію Тарану підбори для нього і для президента.

Міністерство оборони поки ніяк не коментувало скандал із взуттям. Народні депутатки заявили, що вимагатимуть внесення змін в наказ щодо кількісного складу учасників параду та їх форми одягу та взуття.

Деякі політики зазначають, що підбори носять жінки в багатьох арміях світу. Так колишній народний депутат Ігор Луценко наводить приклади Туреччини, Чилі, Кіпру, Польщі і Японії. Судячи з фотографій, жінки-військові цих країн мають інший стройовий крок.

Про інший крок на парадах і маршах пише і Дмитро Гайдукевич – розробник нової української форми для Збройних сил України.

«Головна проблема, це не взуття, а крок. Ось це саме «тянуть нааасок» і лупити підошвою степ – цього не має бути в принципі! Ми почали тренувати зміну кроку у 2018 році, але не встигли «нормативку» зробити. Крок має бути стриманіший і він не має завершуватися фіксацією по асфальту», – пише активіст. З ним погоджується кореспондент «Укрінформу» в Брюсселі Андрій Лавренюк.

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«У підрозділі [французької] почесної варти жінки мають аналогічне взуття – чоботи (але жіночої моделі на невеликих підборах), як і чоловіки. В іншому парадному розрахунку, що представляє, як видається, полк зі складу Сухопутних військ, жінки у туфлях на невеликих підборах. Але й традиція кроку у Франції інша, англо-саксонська (британська), а не прусська, яка є більш жорсткою і для людини, і відносно взуття», – написав Лавренюк у «Фейсбуці».

Не буває такого і в армії Об’єднаного Королівства говорить Радіо Свобода підполковник армії Її Величності у відставці Глен Грант.

«Звичайно, ні. Міністр оборони і начальник генерального штабу мали б йти у відставку, якби щось подібне сталося. Жінки в армії – солдати, і вони так само носять форму і черевики. Втім форму для жінок підшивають», – зазначив офіцер та навів приклад 19-го артилерійського полку Британської армії «Шотландські каноніри».

Не зустріти жіночі парадні «коробки» на підборах і в ЦАХАЛі, підтвердив Радіо Свобода Натан Хазін, ексрадник начальника генерального штабу, який проходив службу в ізраїльській армії.

За словами волонтерки Ольги Решетилової, від окремих жіночих «коробок» на параді взагалі давно потрібно відмовитись – жінки воюють на фронті разом із чоловіками і підстав йти на параді окремо немає. Жінки воюють і гинуть за свою країну нарівні із чоловіками, наголосила вона в коментарі Радіо Свобода.

«В нас останнім часом покращилась гендерна ситуація у війську, хоча безперечно є проблеми. Нам не потрібно влаштовувати показуху, щоб демонструвати, що у нас багато жінок в армії. Історія з підборами просто, це по-перше, знущання з жіночого організму, а по-друге, небачений сексизм. Підбори – це краса і особистий вибір жінки, я сумніваюсь, що якась жінка хоче марширувати в армії на підборах. Чоловіки роблять все, щоб їм було зручно і все для того, щоб жінки були красиві», – говорить Решетилова.

Випадок із підборами, на думку волонтерки, це ілюстрація системи цінностей, що діє в Збройних сила України. Решетилова займається справою військової з Чернігова, підполковниці Ольги Деркач, яка обвинуватила свого керівника, полковника Олександра Криворучка, у сексуальних домаганнях. Нещодавно військова прокуратура закрила кримінальну справу проти нього.

«Ми зараз оскаржуємо в суді закриття. У справі зібрали багато свідчень інших потерпілих проти Криворучка, який дозволяв собі на нарадах ляснути жінок по сідницях, цілував їх і таке інше. І більшість чоловіків в армії його підтримало», – говорить волонтерка.