Сухопутні війська ЗСУ про підбори для військовослужбовиць: «перевіряємо, чому виникла така ситуація»

У пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що звернули увагу на критику громадськості і парламентарів щодо того, що на репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику військовослужбовиці крокували на підборах.

З огляду на таку реакцію наразі проводиться перевірка, її результати будуть відомі пообіді в п’ятницю, повідомили у Сухопутних військах.

«Зараз триває перевірка цього випадку. Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили. Ми готуємо людей і техніку до проведення параду. Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу», – повідомили у пресслужбі.

Пресслужба Сухопутних військ України порадила звернутися до Міністерства оборони за роз’ясненням, із яких міркувань було вирішено, що військовослужбовиці крокуватимуть на параді у взутті на підборах, і чи переглянуть форму після резонансу.

Утім у відомстві не змогли визначитися, хто може оперативно це прокоментувати, пояснивши, що рішення ухвалювалось не однією людиною. МОУ, таким чином, порадила питання ставити Сухопутним військам України.

1 липня Міністерство оборони оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності України. На них жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення, після чого Міноборони вимкнуло коментарі до допису у Facebook.

У Верховній Раді України народні депутати із різних фракцій вимагали від міністра оборони Андрія Тарана вибачитися за підбори, у яких жінок-військових вдягнули під час репетицій святкового параду до 30-ї річниці Незалежності.

Міністр оборони Андрій Таран, який був на засіданні Верховної Ради, ситуацію не коментував.

Водночас депутатка від «Слуги народу» Марина Бардіна заявила 2 липня, що взуття на параді «буде іншим». Як написала Бардіна у фейсбуці, про це їй повідомив міністр оборони, з яким вона поспілкувалася про підготовку параду і підбори.

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