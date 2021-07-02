У Міноборони змінять парадні черевики військовослужбовиць після хвилі критики

У Міністерстві оборони України вирішили зробити для урочистого проходження жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя Незалежності експериментальну модель черевиків. Про це 2 липня заявив міністр оборони Андрій Таран.

«Ми можемо зробити експериментальну модель саме для параду на честь 30-річчя Незалежності. Вони її випробують, практично, а потім будемо приймати рішення щодо впровадження», – сказав міністр у присутності жінок-військових, які готуються до участі в параді 24 серпня.

За словами однієї з курсанток, «ці нові черевички носили з тиждень, і вони, звичайно, зручніші, ніж ті туфлі: не будуть спадати з ноги, а товща підошва зробить зручнішим пересування на асфальті».

Підбір у цих черевиках буде трохи меншим за підбір у моделі, яка викликала критику.

Раніше 2 липня в Міноборони повідомили, що черевики на підборах для учасниць військового параду, які викликали обурення народних депутатів і громадськості, закупили за ціною 650 гривень за пару.

Вранці 2 липня народні депутати розкритикували форму, в якій жінки-учасниці військового параду до Дня незалежності проводять репетиції – замість військових чоботів вони взуті у черевики на підборах. Парламентарі також вимагають у Міністерства оборони провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто ухвалив рішення про підбори та відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю такого взуття і хто понесе матеріальну відповідальність за це.