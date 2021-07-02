У Сухопутних військах розповіли, чому вирішили обрати взуття на підборах для військовослужбовиць

У пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що обрали взуття на підборах для військовослужбовиць відповідно до наказу міністра оборони.

«Є наказ міністра оборони щодо форми, яка визначає форму одягу для військовослужбовців. Цей наказ визначає як і види форми, так і правила їх носіння. Цим наказом для жінок-військовослужбовців визначена форма одягу – це туфлі на підборах…Ми хочемо врахувати думки і громадськості, і думки наших підлеглих – дівчат, які будуть брати участь у параді. Будуть зроблені висновки з цього приводу», – заявили в пресслужбі.

Раніше у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що звернули увагу на критику громадськості і парламентарів щодо того, що на репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику військовослужбовиці крокували на підборах.

1 липня Міністерство оборони оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності України. На них жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення, після чого Міноборони вимкнуло коментарі до допису у Facebook.

У Верховній Раді України народні депутати із різних фракцій вимагали від міністра оборони Андрія Тарана вибачитися за підбори, у яких жінок-військових вдягнули під час репетицій святкового параду до 30-ї річниці Незалежності.

Міністр оборони Андрій Таран, який був на засіданні Верховної Ради, ситуацію не коментував.

Водночас депутатка від «Слуги народу» Марина Бардіна заявила 2 липня, що взуття на параді «буде іншим». Як написала Бардіна у фейсбуці, про це їй повідомив міністр оборони, з яким вона поспілкувалася про підготовку параду і підбори.