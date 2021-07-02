У Міноборони назвали ціну, за якою закупили черевики для учасниць параду до Дня незалежності

Черевики на підборах для учасниць військового параду, які викликали обурення народних депутатів і громадськості, закупили за ціною 650 гривень за пару, заявили в Міністерстві оборони.

«Яка ціна: 649,80 грн з податком на додану вартість, (541 без ПДВ) за пару», – заявили у відомстві.

За повідомленням, 5 тисяч пар взуття забезпечила компанія «Дім взуття «Б.Ніколас» за результатами тендеру, який провів Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

При цьому в Міноборони звинуватили неназваних політиків у поширенні неправдивої інформації, що взуття коштувало 6 500 гривень за пару.

Раніше, зокрема, про таку ціну повідомив політолог Віктор Таран. Згодом він приховав свій допис у Фейсбуці, повідомивши, що з ним зв’язалися з Міністерства оборони, пообіцявши надати роз’яснення щодо закупівлі.

Вранці 2 липня народні депутати розкритикували форму, в якій жінки-учасниці військового параду до Дня незалежності проводять репетиції – замість військових чоботів вони взуті у черевики на підборах. Парламентарі також вимагають у Міністерства оборони провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто ухвалив рішення про підбори та відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю такого взуття і хто понесе матеріальну відповідальність за це.