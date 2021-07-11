Прикордонні собаки вперше візьмуть участь у параді до Дня незалежності – ДПСУ

Службові собаки Державної прикордонної служби вперше візьмуть участь у військовому параді до Дня незалежності. Про це 11 липня повідомило прикордонне відомство.

За повідомленням, собаки та кінологи готуються на базі Кінологічного навчального центру ДПСУ у Великих Мостах на Львівщині.

«Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності України. Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що тренування тварин на Львівщині триватимуть до кінця місяця, після чого продовжаться в Києві.

«Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники», – пояснюють у ДПСУ.

Прикордонники зазначають, що це перший парад, на якому планується участь службових собак їхнього відомства.

Військовий парад до Дня незалежності відбудеться 24 серпня в Києві.