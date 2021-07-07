Таран: Міноборони закупить нове взуття для жінок-військових, які братимуть участь у параді

Міністерство оборони збирається придбати нове взуття для військовослужбовиць, які братимуть участь у параді до Дня незалежності України. Про це на засіданні уряду заявив міністр оборони Андрій Таран.

Він зазначив, що спілкувався з військовими щодо взуття, в якому вони проводили репетицію маршового кроку.

«Взуття дійсно незручне. Я до цього з цим взуттям не стикався, після того, як воно в 2017 році було прийнято і введено. Зараз після розмов з жінками-військовослужбовцями ми з’ясували, що ці туфлі по-перше, звалюються з ноги під час ходьби, по-друге, вони мають високий підбір, який не дозволяє комфортно йти жінці в строю», – сказав Таран.

Він заявив, що нові зразки взуття матимуть шнурки та низькі підбори. Міністр додав, що якщо взуття підійде, то його будуть надалі надавати всім жінкам-військовим.

Минулого тижня представники громадськості та народні депутати розкритикували форму, в якій жінки-учасниці військового параду до Дня незалежності проводять репетиції – замість військових черевиків вони були взуті у туфлі на підборах. Парламентарі також вимагали у Міністерства оборони провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто ухвалив рішення про підбори та відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю такого взуття і хто понесе матеріальну відповідальність за це.

У пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що обрали взуття на підборах для військовослужбовиць відповідно до наказу міністра оборони.