До України зі Швеції привезли «оригінал Конституції Пилипа Орлика» – джерела

До України з нагоди майбутньої 30-ї річниці Незалежності привезли зі Швеції так званий «оригінал Конституції Пилипа Орлика», повідомили народна депутатка (фракція «Слуга народу»), представниця Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря в соцмережах, а також неназване джерело в офісі президента України в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

«Очікуємо на експонування до Дня Незалежності», – написала Совгиря. За її словами, таким чином «вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика».

Вона нагадала, що раніше Швеція вже передала в Україну три копії документа. Дві з них уже експонуються в Україні, в парламенті і в офісі президента, «третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування», написала Совгиря.

А в офісі президента заявили, що «сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду».

Про домовленість доставити й виставити на експонування в Україні з нагоди Дня Незалежності документ, який називають «Конституцією Пилипа Орлика» і «першою Конституцією України», заявляв іще в травні президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв тоді за результатами переговорів зі Швецією міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, переговори про тимчасове виставлення в Україні оригіналу документа, а не лише його копії, були «вкрай складні».

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко тоді ж інформував, що цей документ буде експонуватися в заповіднику «Софія Київська», потім він повернеться назад до Швеції.

На запит Радіо Свобода в міністерстві тоді повідомили, що документ будуть експонувати в Софійському соборі в Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.

За тим повідомленням, ідеться про «рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції (місто Стокгольм)». Крім того, має бути виставлена «булава, яка, за легендою, належала Пилипові Орлику і гетьманові Івану Мазепі, з Лінчопінгської міської бібліотеки (місто Лінчопінг, Швеція)», розповіли в міністерстві.

У МКІП зазначали, що оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської – але, зважаючи на суспільний інтерес, вартість квитка можуть змінити.

Оригінал документу, широко відомого як «Конституція Пилипа Орлика», складений старокнижною українською мовою, зберігається в архіві в столиці Росії Москві, в Україні є його копія. Також у московському архіві є рукописна копія цього тексту кінця 18-го – початку 19-го століття, яку іноді помилково сприймають за оригінал.

Це договір між новообраним гетьманом Пилипом Орликом і козацькою старшиною й козаками, укладений 5 квітня 1710 року в місті Бендери (сучасна територія Молдови), звідси друга широко відома назва – «Бендерська конституція».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: У Бендерах пам’ятають Пилипа Орлика і українську Конституцію Напередодні 18-ї річниці ухвалення Конституції України в Бендерській фортеці в Молдові, біля пам’ятника Конституції гетьмана Пилипа Орлика, 27 червня відбувся урочистий мітинг і покладення квітів. У заході в Бендерах у сепаратистському Придністров’ї брали участь посол України в Молдові Сергій Пирожков, інші дипломати, представники Верховної Ради України, місцевого керівництва, а також Бендерської української гімназії імені Івана Котляревського. Конституція Пилипа Орлика, так звана «Бендерська», була ухвалена 5 квітня 1710 року біля стін фортеці у присутності козацької старшини й короля Швеції Карла XII. Пам’ятник у вигляді книжки встановили біля фортеці до 300-річчя події 2010 року. Конституцію Пилипа Орлика, яка так і не набула чинності, називають однією з перших демократичних конституцій у світі. Поділитися на Facebook

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Назва документа, в перекладі сучасною українською мовою, – «Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького». Він складається з широкої преамбули, яка в світлі тодішніх уявлень має довести самостійність українських земель і їхню окремішність від Московської держави, а також 16 статей власне договірної частини і присяги гетьмана.

Цей документ, ухвалений в умовах еміграції, так і не набув чинності.

В архіві в столиці Швеції Стокгольмі зберігаються два пов’язані документи латинською мовою: скорочений переклад згаданих 16 статей і окремо переклад преамбули. Повний текст латинського перекладу був опублікований у середині 19-го століття в Росії, але його оригінал наразі не виявлений, тому й автентичність тієї публікації не підтверджена.

У тій публікації перекладу слова «договори і постановлення» передані латиною як «Pacta et constitutiones», при цьому слово «конституції» (у множині) не має сучасного значення «Основний закон держави». Крім того, через відсутність оригіналу немає певності, що саме так цей документ був названий латиною в оригіналі того перекладу. У текстах латинською мовою, які збереглися в оригіналах, цього формулювання немає.

Тим не менше, згадка про слово «constitutiones» призвела до того, що цей договір і в сучасних текстах українською й іншими мовами часто називають «Конституцією», надаючи цьому слову його сучасного значення.

Українські посадовці не уточнювали, про яку з двох згаданих копій латинською мовою (чи про обидві) зі Швеції йдеться, коли вони говорять про «оригінал Конституції Пилипа Орлика», який буде виставлятися в Україні.