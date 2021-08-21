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«Кримська платформа» поверне Україні контроль над Кримом? Пояснюємо (відео)

«Кримська платформа» поверне Україні контроль над Кримом? Пояснюємо (відео)
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«Кримська платформа» поверне Україні контроль над Кримом? Пояснюємо (відео)

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«Кримська платформа» – «великий крок до деокупації Криму»? Так її називає президент України Володимир Зеленський і влада України. А ось російська влада говорить, що це «агресія» або «шабаш».

Так що ж таке «Кримська платформа»? Міжнародний саміт «Кримська платформа» – це переговорний майданчик по деокупації Криму, ініційований Україною. Перший саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року. У МЗС України повідомили, що 44 учасники (представники різних країн і міжнародних організацій) вже підтвердили свою участь в цьому саміті. Все про те, як буде працювати «Кримська платформа», учасниках саміту, її вплив на півострів – дивіться в експлейнері Крим.Реаліі.

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