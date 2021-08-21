Так що ж таке «Кримська платформа»? Міжнародний саміт «Кримська платформа» – це переговорний майданчик по деокупації Криму, ініційований Україною. Перший саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року. У МЗС України повідомили, що 44 учасники (представники різних країн і міжнародних організацій) вже підтвердили свою участь в цьому саміті. Все про те, як буде працювати «Кримська платформа», учасниках саміту, її вплив на півострів – дивіться в експлейнері Крим.Реаліі.

