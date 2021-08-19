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Тільки в Україні Крим буде щасливим – Володимир Зеленський (відео)

Тільки в Україні Крим буде щасливим – Володимир Зеленський (відео)
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Тільки в Україні Крим буде щасливим – Володимир Зеленський (відео)

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Президент України Володимир Зеленський 9 серпня дав інтерв'ю кримським журналістам, в рамках якого відповів на запитання представників кримських ЗМІ про подальшу долю півострова напередодні майбутнього міжнародного саміту «Кримська платформа».

Зустріч глави держави з журналістами відбулась на острові Зміїний в Одеській області, де на той момент проходили військові навчання морських піхотинців та групи спецпризначення за підтримки авіації та надводних сил. Володимир Зеленський відповів на запитання кореспондентки Крим.Реалії Анни Андрієвської, журналістки, кримчанки Анастасії Рінгіс, головної редакторки видання «Українська правда» Севгіль Мусаєвої, головної редакторки «Центру журналістських розслідувань» Валентини Самар та кореспондентки телеканалу «Дом» Мілени Амеді. Це інтерв'ю стало частиною мультимедійного спецпроєкту «Як ми будемо повертати Крим?», «Лабораторії журналістики громадського інтересу» і українського видання «Новое время», який об'єднав кримських журналістів, редакторів різних медіа, правозахисників і громадських діячів в «Кримську редакцію» для пошуку інструментів і рішень для деокупації півострова.

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