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На що здатні корвети, які будують для України в Туреччині?

На що здатні корвети, які будують для України в Туреччині?
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На що здатні корвети, які будують для України в Туреччині?

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Бойові корвети захистять Україну. Ердоган і Зеленський домовилися: Туреччина починає будувати для України кораблі, на борту яких встановлять протикорабельні ракети, торпедні апарати, кулемети. Коли нові корвети увійдуть в Чорне море? Як Росія реагує на військове співробітництво Туреччини та України? «Русский мир» на Донбасі. Росія продовжує обробляти окупований Донбас. Що відбувається в угрупованні «ДНР»? Донецьк 2021: де містяни проводять відпустку та скільки витрачають грошей на відпочинок?

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«Русский мир» на Донбасі. Росія продовжує обробляти окупований Донбас. Що відбувається в угрупованні «ДНР»? Донецьк 2021: де містяни проводять відпустку та скільки витрачають грошей на відпочинок?

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