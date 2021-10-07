Чавушоглу: до кінця року Туреччина розпочне будівництво житла для кримських татар

До кінця 2021 року в Туреччині розпочнеться будівництво житла для кримських татар, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7 жовтня у Львові під час робочої зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

«Ми продовжуватимемо докладати спільних зусиль для гарантування прав кримських татар. Продовжуватимемо працювати над проєктом побудови житла для кримських татар, дасть Бог, у цьому році приступимо до будівництва», – каже турецький міністр.

У Львові міністри закордонних справ України та Туреччини обговорили тему Криму і долю кримських татар, безпеку в Чорному морі, розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема, виробництва безпілотників Bayraktar TB 2 в Україні, також Туреччина цікавиться виробництвом українського підприємства «Антонов». Ішлося і про енергетичну безпеку, зокрема, в контексті постачання газу.

«Основна тема наших переговорів – це підготовка десятого засідання стратегічної ради високого рівня, яку очолюють президенти України та Туреччини. Стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною сьогодні перебуває в найвищій точці розвитку за останні 30 років. Той факт, що саме в Туреччині зараз базується корабель ВМС України, є найкращим свідченням того, як тісно ми взаємодіємо в Чорному морі», – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До кінця року Туреччина очікує близько 2 мільйонів українських туристів. Така цифра стане рекордною за всі роки, заявили міністри. Обидві країни працюватимуть над тим, щоб і більше турецьких туристів приїжджали в різні міста України.

Робочий візит в Україну міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу триває 7 і 8 жовтня.

Сторони домовилися провести наприкінці січня – на початку лютого 2022 року в Києві десяте засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини.