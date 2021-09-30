Зеленський передав Ердогану список із 450 українських в’язнів – Кулеба

Президент України Володимир Зеленський під час перебування на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список із 450 українських в’язнів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список із 450 українських в’язнів», – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу 30 вересня.

Міністр також повідомив, що наступного тижня він разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу відвідає Львів, де сторони готуватимуть проведення 10-го засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням двох президентів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 вересня в Сочі мав зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. За підсумками зустрічі не було ніяких заяв для преси. На переговорах, як повідомляють, обговорювали насамперед міжнародні відносини, в тому числі ситуацію в Сирії та Лівії, де Росія і Туреччина підтримують сили, що протистоять одна одній. Крім того, йшлося про енергетику.

Про те, чи обговорювали на переговорах теми, пов’язані з Україною і Кримом, не повідомляють.

У тижні, що передували переговорам президентів – першій їхній очній зустрічі з березня 2020 року, – знову загострилася ситуація в Сирії, де російські ВПС бомблять позиції загонів збройної опозиції. Також офіційна Москва розкритикувала висловлювання Ердогана про те, що Туреччина не визнає анексію Криму, і позицію турецької влади щодо невизнання підсумків виборів до Держдуми, що проводилися на окупованому півострові.