У Кремлі заявили, що висловлювання Ердогана щодо Криму не вплинуть на його приїзд до Росії

Висловлювання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо Криму не вплинуть на перспективу успішного проведення його майбутнього візиту в Росію, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1».

«Я б не став якось так надмірно екзальтувати ситуацію. Все-таки Туреччина – це наш партнер, з яким у нас дуже розвинені відносини і – на тлі цих розвинених відносин – з яким також у нас зберігаються розбіжності. Позиція Туреччини, позиція пана Ердогана щодо Криму нам добре відома, і вони її не приховували», – цитує Пєскова російське державне агентство ТАСС.

Він додав, що заяви Ердогана «трошки, так би мовити, залишили неприємний слід».

«Але, тим не менше, це жодним чином не руйнує перспективи проведення успішного, змістовного і конструктивного робочого візиту президента Ердогана в Росію», – підсумував прессекретар російського президента.

До цього в Кремлі сказали, що «жалкують» у зв'язку з заявою президента Туреччини щодо Криму в ООН.

Ердоган під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що не визнає анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України.

Напередодні МЗС Туреччини опублікувало заяву, в якій повідомило, що Анкара не визнає результати виборів, проведених до російської Держдуми на території Криму. Заяву розкритикували в МЗС Росії і Кремлі.

Раніше в Кремлі зазначали, що в Росії продовжують вважати Туреччину своїм партнером, попри розбіжності з кримського питання.

У 2014 році ЄС і США запровадили проти Росії санкції за анексію Криму.