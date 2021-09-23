Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Ердоган попереджає про погіршення відносин зі США через російську ракетну систему

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на трибуні ООН

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 23 вересня у Нью-Йорку, що «нинішній напрямок не віщує нічого доброго» для відносин США і Туреччини.

Ердоган сказав, що його відносини з новою адміністрацією президента Джо Байдена «не розпочалися належним чином», і попередив, що Анкара звернеться в інше місце, якщо заокеанський союзник по НАТО не зможе допомогти Туреччині в її оборонних потребах.

Турецька газета Haberturk процитувала Ердогана, що проблеми випливають із реакції США на закупівлю Туреччиною російських ракетних комплексів С-400.

Адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти турецької оборонної промисловості наприкінці минулого року через укладення багатомільярдного контракту на закупівлю С-400.

Деякі експерти вважають, що С-400 становлять ризик для літаків НАТО та США F-35, у виробництві яких Туреччина раніше брала участь.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG