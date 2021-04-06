Керівники ЄС зустрінуться з Ердоганом під час візиту до Туреччини

Дві найвищі посадові особи Європейського союзу відвідають Туреччину 6 квітня, щоб зустрітися з президентом Реджепом Ердоганом. Сторони проведуть переговори, спрямовані на поліпшення відносин після багатьох років розбіжностей щодо міграції та інших питань. Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говоритимуть із Ердоганом про перспективи економічних та дипломатичних відносин.

У березні лідери ЄС домовилися про дорожню карту відновлення співпраці з Туреччиною, проте чиновники заявляють, що прогрес залежатиме від того, чи має намір Ердоган дотримуватися бажання «перегорнути сторінку» у відносинах.

Анкара прагне спільно із Брюсселем оновити угоду про зупинення масштабної міграції до ЄС в обмін на мільярди євро допомоги. Обидві сторони звинувачують іншу у порушенні угоди. Туреччина заявляє, що ЄС не дотримався своїх фінансових обіцянок, а Брюссель наполягає, що Анкара повинна прийняти мігрантів, які потрапляють до Євросоюзу. ЄС також хоче бачити, щоб Туреччина «позитивно сприяла» розв’язанню конфліктів у Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху.