Держсекретар США закликав Туреччину відмовитися від російської системи С-400

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину відмовитися від російської зенітно-ракетної системи С-400, йдеться в заяві Держдепартаменту США після зустрічі Блінкена з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Брюсселі.

«Секретар Блінкен закликав Туреччину не залишати у себе російську систему С-400», - йдеться в повідомленні.

США та Туреччина, які є союзниками по НАТО, вже давно мають суперечності щодо С-400.

У 2020 році Вашингтон через придбання Анкарою російської системи відсторонив Туреччину від участі в програмі сучасних винищувачів F-35.



Туреччина підписала угоду з Росією про закупівлю С-400 в 2017 році, вказуючи, що російська система потрібна з міркувань безпеки.