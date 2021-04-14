Між Росією та Україною Ердоган обирає себе – Сергій Данилов

Туреччина не буде однозначно приставати на бік України у її протистоянні з Росією. Анкара послідовно не визнає анексію Криму і президент Ердоган має хороші стосунки з українським лідером Зеленським. Однак Туреччина добре співпрацює також з РФ, і лише заради України Ердоган не стане конфліктувати з Путіним. Так вважає більшість експертів, яких Радіо Свобода попросило прокоментувати призупинення Москвою пасажирського авіасполучення з Туреччиною і рекомендації глави МЗС Росії Лаврова аналізувати «войовничі заяви» Києва.

РОСІЯ РЕКОМЕНДУЄ ТУРЕЧЧИНІ Й ПРИЗУПИНЯЄ

Росія призупинила з 15 квітня до 1 червня пасажирське авіасполучення з Туреччиною, пояснивши це рішення спалахом COVID-19 у цій країні. Залишили тільки рейси для повернення росіян додому та для відряджень спеціалістів, які споруджують у Туреччині АЕС «Аккую». Туроператорам пропонують до початку літа призупинити продаж турів до Туреччини. Москва вдалася до такого кроку не за політичними мотивами, а саме через пандемію, запевнив напередодні Дмитро Пєсков. Речник господаря Кремля Володимира Путіна таким чином відповів на запитання, чи пов'язане призупинення пасажирського авіасполучення із заявою президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про підтримку України.

Анкара виступає за якомога швидше мирне вирішення розбіжностей між Москвою та Києвом, наголосив Ердоган за підсумками зустрічі 10 квітня цього року з президентом України. (Президент України Володимир Зеленський за два роки президенства вже тричі відвідував Туреччину з офіційним візитом). Анкара підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і виступає на захист кримських татар – тюркського народу, який зазнає переслідувань і репресій під російською окупацією в Криму.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров рекомендував Анкарі «аналізувати войовничі заяви київського режиму». Які саме заяви «режиму» він має на увазі, дипломат не уточнив.

BAYRAKTAR НАЛЯКАВ МОСКВУ?

Лавров також «застеріг» Туреччину стосовно продажу Україні безпілотників Bayraktar. Тим часом Bayraktar TB2 здійснив першу спостережну місію в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив 10 квітня цього року в фейсбуці народний депутат від «Слуги народу», заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін. Дрони Bayraktar ЗСУ використовують ще з 2019 року. Bayraktar TB2 – ударний безпілотник. Його розмах крил – 12 метрів. Він здатен перебувати в повітрі протягом доби. Радіус дії – півтори сотні кілометрів. Дрон має систему автоматичного зльоту і посадки.

Саме ці безпілотники ефективно застосовувала азербайджанська армія під час минулорічної війни за Нагірний Карабах. Як зазначав Радіо Свобода військовий експерт Михайло Самусь, турецькі дрони продемонстрували себе чудово.

«Навіть якщо уявити, що у Вірменії був би мільйон бійців, а у противника – лише тисяча ефективних невразливих безпілотників, перемогли б азербайджанці. Адже вірмени у своїх відкритих окопах часто ставали легкою мішенню для безпілотників. І це стосується не тільки дронів. Узагалі долю війни вирішують високотехнологічні системи – сучасний зв'язок, системи розвідки, системи визначення цілей, системи враження», – констатував Михайло Самусь.

РОСІЯ І ТУРЕЧЧИНА: ЗБИТИЙ СУ І «ТУРЕЦЬКИЙ ПОТІК»

Відносини між Москвою та Анкарою впродовж останніх семи років (якщо відраховувати від початку агресії Росії проти України) коливалися дуже різко.

З одного боку – збитий Туреччиною в районі сирійсько-турецького кордону в листопаді 2015 року російський бомбардувальник Су-24 і тодішня заява Путіна, що це було «ударом у спину» Росії. З іншого боку – запущений «Турецький потік». Це газогін в обхід України дном Чорного моря. У січні минулого року Путін і Ердоган офіційно відкрили «Турецький потік». Президент Росії тоді не згадував свої слова про «удар у спину».

З одного боку – підтримка різних сторін у громадянській війні у Сирії. З іншого боку – загалом вдала координація дій під час цього конфлікту.

З одного боку – підтримка Анкарою територіальної цілісності України. З іншого боку – купівля Туреччиною (членом НАТО) російських ракетних комплексів С-400.

«ЕРДОГАН ЗАВЖДИ НА БОЦІ ЕРДОГАНА»

Як зауважив Радіо Свобода експерт українського Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, непослідовності президента Ердогана в цих коливаннях насправді немає. Бо у протистоянні між Росією і Туреччиною, каже, Ердоган послідовно відстоює одну сторону – свою.

«Ердоган завжди на боці Ердогана. Він відстоює ті інтереси, які вважає корисними для себе і своєї країни. Саме в такій послідовності. І в цьому випадку його інтереси, його бачення світу, його уявлення – що є вигідним – стосовно анексії Криму, наприклад, збігається з тим, як це бачимо ми. І саме Ердоган своєю чіткою позицією завжди витримує цей курс. І цікаво, що така його позиція з підтримки територіальної цілісності України ніяк не суперечить його уявленням десь співробітничати з Росією, десь втілювати спільні проєкти, десь озвучувати плани, а в окремих питаннях – конфліктувати з Росією. І це все у Ердогана відбувається одночасно», – констатує Сергій Данилов.

«УНІКАЛЬНИЙ ЕРДОГАН»

Натомість турецький політолог Тогрул Ісмаїл у коментарі Радіо Свобода підкреслив: президент Ердоган є одним із найпринциповіших політиків світу, який підтримує територіальну цілісність України. А рішення Росії призупинити на певний час пасажирське авіасполучення з Туреччиною дійсно може бути пов’язане з пандемією (минулого тижня Туреччина зареєструвала максимум заражень COVID-19 – понад 55 тисяч за добу. В країні оголосили про запровадження «часткового локдауну»). Щоправда, Тогрул Ісмаїл не виключає політичної складової у діях Москви.

«Найімовірніше, авіасполучення призупинили через пандемію. Хоча я не виключаю іншого варіанту. Навіть якщо це рішення Росії пов’язане з українською тематикою, це – невдале рішення. Чому? Тому що політика Туреччини стосовно України є ясною і незмінною. Туреччина постійно підтримує територіальну цілісність України і постійно це підтверджує. І призупинення Росією пасажирського авіасполучення не завдасть суттєвого удару по економіці Туреччини. Якщо і виникнуть внаслідок таких дій Москви проблеми, Туреччина зможе їх вирішити», – прогнозує Тогрул Ісмаїл.

Реджеп Тайїп Ердоган є єдиними світовим лідером, який під час відвідування з візитом Києва і зустрічі з українським президентом привітався з почесною вартою словами «Слава Україні!»

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