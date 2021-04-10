Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 квітня 2021, Київ 23:04
Новини | Політика

Зеленський та Ердоган підписали декларацію після засідання Стратегічної ради

10 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває в Туреччині з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками своєї зустрічі 10 квітня підписали декларацію. Український текст документу оприлюднив Офіс президента.

Згідно з ним, за підсумками дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною сторони вирішили, поміж іншого:

  • «активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами в сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді»;
  • продовжувати співпрацю у форматі «Квадрига» на рівні міністрів та координаторів;
  • «підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах»;
  • підтримати створення «Кримської платформи»;
  • посилити «спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину Крим внаслідок тимчасової окупації»;
  • посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом у всіх їх формах та проявах;
  • забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;
  • підтвердити відданість подальшому посиленню співпраці у галузі оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проєктів;
  • забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в’їзду та покращення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму;
  • здійснювати підтримку освітньої діяльності Турецького фонду «Мааріф» в Україні.

Також, як повідомляв Офіс президента, в ході візиту української делегації до Туреччини 10 квітня перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі. Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган.

Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви. Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і виступає на захист кримських татар – тюркського народу, який зазнає переслідувань і репресій під російською окупацією в Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG