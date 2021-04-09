«Дивангейт»: президентці Єврокомісії не знайшлося місця поруч з Ердоганом під час саміту ЄС-Туреччина

(Рубрика «Точка зору»)

Який поки жахливий рік для Євросоюзу! Він відстає як від США, так і від Великої Британії у вакцинації від COVID-19, що викликає протести з різних столиць ЄС щодо корисності Брюсселю. Кілька тижнів тому керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель був принижений під час поїздки до Москви...

А зараз ще й «дивангейт»!

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Шарль Мішель поїхали цього тижня до Анкари на саміт ЄС-Туреччина для відновлення відносин після місяців напруги довкола Кіпру, мігрантської кризи та інших питань. Але натомість їхня зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом перетворилася на чергове приниження.

На відео із залу засідань було показано два крісла, розташовані поруч один з одним, підкріплені прапорами ЄС та Туреччини. Коли Ердоган і Мішель увійшли і сіли, фон дер Ляєн продовжила ніяково стояти, їй нікуди було дітися. Показуючи своє розчарування, вона махнула рукою і пробурмотіла щось, що звучало приблизно як «гм...». На наступному кадрі показали, як вона сором'язливо сидить на дивані, подалі від обох чоловіків, і обличчям до турецького міністра закордонних справ – позиція, чітко нижча за неї за протоколом.

Останні два дні ці кадри охопили Брюссель, і вирок такий же грізний, як і після московської пресконференції Борреля на початку цього року: автократичний режим ще раз перевершив ЄС у візуальній грі і ЄС у ній виглядав незграбним і відверто некомпетентним.

Що ще більше розчарувало – це те, що ситуація була переповнена сексизмом. Напередодні візиту Туреччина заявила, що виходить із глобальної Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок. І ось першу жінку-лідера Єврокомісії посадили на диван, поки хлопці займалися високою політикою. Картина виглядає страшно!

Кілька європейських чиновників та колишні дипломати зазначили, що візити такого масштабу детально відпрацьовані, і нічого не залишається на волю випадку.

Але міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу рішуче заперечував будь-які звинувачення у навмисному проколі та відповів, що «наші протокольні підрозділи зібралися раніше, а пропозиції та прохання Європейського союзу були задоволені».

На 45-хвилинній пресконференції наступного дня речник фон дер Ляєн Ерік Мамер спробував відбитися від запитань ЗМІ. Він відмовився коментувати те, що, на його думку, було очевидним знущанням, але визнав і те, що президентка Єврокомісії «була явно здивована», і що її департамент протоколу не брав участі у поїздці через обмеження, викликані пандемією COVID-19. Потім він додав, що фон дер Ляєн слід було «посадити точно так само, як і голову Європейської ради і президента Туреччини», але зазначив, що «вона вирішила надавати пріоритет суті переговорам над формою або протоколом, і це, безумовно, те, чого громадяни очікували б від неї».

Потім гнів перейшов на Мішеля, або «джентльмена Чарлі», як самовдоволено називали його деякі дипломати. Чому він нічого не сказав і не зробив? Хіба він не міг попросити ще одне крісло або зробити пристойну справу і дозволити фон дер Ляєн зайняти його місце поруч з Ердоганом?

Зрештою Мішель опублікував пост у фейсбуці французькою мовою. Він не сприйняв жодної провини і не вибачився, а натомість наполягав на тому, що зображення створювало хибне враження. Він зазначив, що «вдвічі дужче переживав», по-перше, через враження, що йому байдуже до «протокольної незграбності щодо Урсули», а по-друге, через те, що цей епізод «затьмарив велику і вигідну геополітичну роботу, яку ми разом провели в Анкарі».

Для збільшення позитиву він також спробував зіграти на своєму феміністичному послужному списку, зазначивши, що він має честь брати участь у європейському проєкті, де жінки очолювали дві з чотирьох основних установ (Крістін Лагард – президентка Європейського центрального банку) і що Софі Вілмс, яка замінила його, стала першою бельгійською жінкою-прем'єром.

Можливо, це просто буря в склянці, але вона, швидше за все, ще не скоро стихне. Європарламент, який ніколи не соромиться скористатися шансом розчарувати Єврораду та комісію, звернувся з проханням провести пленарні дебати з цим питанням як з Мішелем, так і з фон дер Ляєн. Можливо, ми ще навіть не бачимо початку, але цей рік для ЄС, схоже, буде наджахливим. Можливо, ЄС просто потрібно згорнутися на дивані і сподіватися на більш сонячні часи.

Рікард Юзвяк – редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

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