Турецька ліра рекордно впала після рішення Ердогана звільнити голову центробанку

Турецька ліра впала на 17 відсотків після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган раптово звільнив голову центрального банку країни. На початку торгів 22 березня в Азії турецька валюта торгувалася на близькому до рекордного мінімумі у 8,36 долара за одиницю в порівнянні з 7,21 наприкінці минулого тижня.

Як пишуть турецькі ЗМІ, таке падіння загрожує масштабною кризою валюти і платіжного балансу, оскільки деякі місцеві банки вже призупинили обмін валюти та операції із золотом.

Ердоган звільнив голову центробанку Наджі Агбала ввечері 19 березня, призначивши натомість Шахапа Кавджиоглу, ексміністра фінансів, колишнього депутата від правлячої партії. Це викликало стурбованість інвесторів щодо політичного втручання в грошово-кредитну політику.

Що стало причиною такого кадрового рішення невідомо, але воно було ухвалене наступного дня після того, як центральний банк різко підняв основну процентну ставку – втретє за п’ять місяців, з 17 до 19 відсотків.

На підвищення процентних ставок позитивно відреагували фіннсові ринки, але це суперечить думкці Ердогана, що більш високі процентні ставки викликають інфляцію. Тоді як майже всі економісти згодні з тим, що вищі процентні ставки уповільнюють інфляцію.

Слабкість ліри може погіршити інфляцію, оскільки Туреччина залежить від імпорту енергоносіїв і товарів за ціною у доларах для свого промислового сектора.