Туреччина затвердила план розвитку каналу «Стамбул» для полегшення судноплавства через протоку Босфор

Туреччина затвердила план зонування величезного каналу за межами Стамбула, призначеного для полегшення судноплавного руху через протоку Босфор.

Міністр охорони довкілля країни Мурат Курум 27 березня висловив сподівання, що проєкт – канал «Стамбул» – буде швидко реалізований. Його підтримує президент Реджеп Таїп Ердоган.

Штучний канал протяжністю 45 кілометрів, з’єднуватиме Чорне море на північ від Стамбула із Мармуровим морем на півдні, звідки кораблі пливуть у напрямку Середземного моря.

Влада заявляє, що проєкт має зменшити судноплавний рух по Босфору, вузькій прямій, що проходить через Стамбул, і є одним з найбільш завантажених морських коридорів у світі.

Противники проєкту стверджують, що він завдасть шкоди довкіллю, буде надто дорогим, а будівельні контракти укладатимуться на користь правлячій партії та її бізнес-союзникам.

Проєкт викликав питання і щодо Конвенції Монтре 1936 року, яка надає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли.

Конвенція обмежує розміщення військово-морських сил в Чорному морі 21 днем для неприбрежних держав, включаючи кораблі союзників Туреччини по НАТО, таких як США.

Вона також обмежує тоннаж усіх іноземних військово-морських кораблів. Це, у свою чергу, накладає обмеження на типи військових кораблів, які члени НАТО можуть розміщувати в Чорному морі.

Але Ердоган заявив, що стамбульський канал не підпадатиме під дію Конвенції Монтре. Це викликало стурбованість у Росії щодо можливості більш масштабного і тривалого розгортання сил НАТО в Чорному морі. Росія наполяє, щоб Конвенція Монтре застосовувалася і до майбутнього каналу «Стамбул».