Зеленський розпочав візит до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Туреччини, повідомив у фейсбуці посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Очікується, що під час візиту Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також під співголовуванням президентів відбудеться дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Під час візиту заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви. Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і виступає на захист кримських татар – тюркського народу, який зазнає переслідувань і репресій під російською окупацією в Криму.

Останнім часом між Туреччиною, яка є членом НАТО, і Україною також розгортається військово-технічна співпраця, що має на меті посилити обороноздатність України перед можливою активізацією російської агресії.

Але водночас Туреччина, на відміну від інших членів НАТО, намагається втримувати з Росією відносно добрі відносини, аж до закупівель російського озброєння, несумісного з системами НАТО, що призвело до санкцій США проти Анкари.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.