«Слава Україні!» й «Турецький потік»: як Ердоган допомагає Україні?

Активізація підготовки угоди про зону вільної торгівлі, обсяг двосторонньої торгівлі у 10 мільярдів доларів, продовження співробітництва в авіагалузі (Україна постачатиме Туреччині АН-178), імовірність транспортування каспійського «блакитного палива» TANAP, прихильники в Україні затятого опонента Реджепа Ердогана – Фетхуллаха Ґюлена і визнання посвідчень водія. Все це обговорювалося під час візиту 3 лютого в Україну президента Туреччини. Але особливо важливими стали домовленості Ердогана і Володимира Зеленського про турецьку фінансову допомогу для ЗСУ і рішення Анкари допомогти побудувати житло для 500 сімей кримських татар.

Реджеп Таїп Ердоган є одним із лічених впливових політиків світу, з ким Володимир Зеленський зустрічався на переговорах уже кілька разів. У серпні минулого року український лідер перебував з візитом у Туреччині, тепер Ердоган відвідав Київ. І зразу привернув увагу тим, що під час цієї зустрічі із Зеленським – біля Маріїнського палацу – привітався з почесною вартою словами «Слава Україні!» Це – унікальний крок іноземних гостей президентів України.

І на відміну від візиту до Києва у жовтні 2017 року, коли відбувалися переговори з Петром Порошенком, цього разу турецький лідер не виглядав втомленим і не задрімав.

Володимир Зеленський стверджував, що переговори відбулися у «максимально відкритій та дружній атмосфері».

«У нас є справді дуже амбітна ціль – підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Ми домовилися надати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом Угоди про вільну торгівлю. Відповідний сигнал отримають і делегації Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва», – сказав український президент.

«У нас є справді дуже амбітна ціль»

Загалом Туреччина – один із найактивніших торговельних партнерів України: експорт до Туреччини сягнув торік двох із половиною мільярдів доларів. Потужнішими партнерами Києва є в цьому плані тільки три держави – Китай, Польща та … Росія.

Ердоган і Путін

При всій важливості двосторонньої економічної співпраці й при всіх реверансах, що зазвичай роздають одному президенти за підсумками переговорів, фоном будь-яких міжнародних зустрічей президента України є війна, яка майже шість років триває на Донбасі. Війна, що почалася невдовзі після вчиненої Росією анексії Криму. І Туреччини – ключової держави Чорноморського регіону – такий фон стосується особливо.

З одного боку Ердоган постійно повторює: Анкара не визнаватиме анексію Криму Росією. Таку свою позицію він озвучив і на спільній пресконференції у Києві із Зеленським. «Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом», – заявив Ердоган під час візиту в Україну.

«Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму»

З іншого боку, лідер держави-члена НАТО купує у Росії ракетні комплекси С-400 і запускає з Володимиром Путіним газогін «Турецький потік». Ця труба транспортує російське «блакитне паливо» дном Чорного моря в обхід України

Турецький потік» прямо підриває Україну як газотранспортну країну та безпосередньо ставить під загрозу українську безпеку», – зазначила Радіо Свобода аналітик з питань енергетики Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Маргарита Ассенова.

Натомість турецький політолог Тогрул Ісмаїл у коментарі Радіо Свобода зауважив, що не варто переплітати одне з іншим – двостороннє співробітництво і відносини у трикутнику Росія-Україна-Туреччина. Ердоган не будує співпрацю з Україною у контексті протидії Росії.

«Стосунки Росії, України, Туреччини – це зовсім інша тематика. Я думаю, що Туреччина ніколи не використовує свої партнерів як противагу іншим державам. Звісно для Туреччини головне – її національні інтереси. А Україна безумовно є стратегічним партнером Туреччини і красномовно, двосторонні відносини поліпшуються. Зокрема, це стосується економіки», – відзначив Тогрул Ісмаїл.

«Не варто перебільшувати «Слава Україні!»

Український експерт, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос не має жодних ілюзій щодо можливої «проукраїнськості» Ердогана. Експерт не надає особливого значення навіть привітанню з вуст президента Туреччини на адресу почесної варти «Слава Україні!»

«Не варто перебільшувати це привітання. Ердогану просто сказали, що так вітаються в Україні. Я не думаю, що він зробив це з «прихованою дулею» в кишені», – вважає фахівець.

«Ердогану просто сказали, що так вітаються в Україні»

Ігор Семиволос відзначає амбіційність Ердогана, який не забуває минуле своєї держави, її велич. Але є амбіції, а є реальність у тій же Сирії, де Туреччині доводиться мати справи з агресивними діями Росії та Ірану. Наприклад, у листопаді 2015 року Туреччина збиває російський бомбардувальник Су-24, який на думку Анкари порушив турецький повітряний простір, залетівши із Сирії. (Цей інцидент президент Росії Володимир Путіним назвав «ударом у спину»). А вже через кілька місяців Анкара стає в деяких питаннях союзником Москви.

«Збивається літак і Ердоган демонструє свою готовність у дусі «пацан сказал, пацан сделал» – мовляв, пообіцяли збивати, то і будемо збивати. І так підкреслюється суверенність Туреччини. З іншого боку, Анкара потрапляє в ситуацію економічного тиску з боку Росії. І тоді здійснюються певні кроки, щоб відіграти назад – на примирення. Так само і на сирійському напрямі – з одного боку захист турецьких інтересів, захист туркоманів тощо, а з іншого боку – доводить стикатися з росіянами, з іранцями», – констатує Ігор Семиволос.

Водночас саме під час візиту Ердогана до Києва ухвалено угоду, за якою українська армія отримає фінансову допомогу від Туреччини. Офіс президента Зеленського повідомив, що йдеться про 36 мільйонів доларів (200 мільйонів турецьких лір), які Анкара виділить для ЗСУ. Також Україна сподівається на допомогу Туреччини у звільненні політв’язнів, зокрема кримських татар, які перебувають в анексованому Криму та на території Росії. Про це заявив президент України на спільному брифінгу з турецьким колегою.

«Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострова, порушеннях прав людини в Криму і агресивну політику Росії в регіоні. У всіх цих питаннях для нас надзвичайно важливою є позиція Туреччини, а також практичні кроки Анкари», – наголосив Зеленський.

Він сподівається, що найближчим часом буде досягнуто домовленості щодо дати звільнення утримуваних українців у Криму та Росії.

«Більшість полонених, про яких ми говоримо з російською стороною, які перебувають на території Росії, більшість там, дійсно, – кримські татари», – підкреслив Зеленський.

Житло для 500 сімей кримських татар

Реджеп Ердоган також поінформував, що його держава допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар.

«Ми прийняли з моїм товаришем рішення побудувати разом з розбудовою інфраструктури житло для 500 сімей. Наші міністри обговорять питання і ми разом будемо діяти. Наші спеціалісти приїдуть, все дослідять, зроблять план, зроблять проєкт», – сказав Ердоган.

«Наші спеціалісти приїдуть, все дослідять, зроблять план, зроблять проєкт»

Важливість цього рішення Ердогана відзначив Радіо Свобода, власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов. При цьому він звернув увагу на недостатність, на його погляд, підтримки кримських татар з боку української влади. Приклад цього – той же Ердоган зустрічався з представниками меджлісу кримськотатарського народу, з Мустафою Джемілєвим частіше, ніж президент України Зеленський.

«Щоб ви розуміли – Ердоган у своїй промові сказав, що підтримуватиме Україну в тому числі тому, що в Україні живуть наші брати – кримські татари. А кримські татари є близькими Україні, вони саме з нею повзують своє життя. І якщо Зеленський зрозуміє це і помудрішає (а мудрішати йому варто з пришвидшенням певним), він спілкуватиметься з лідером кримських татар – Мустафою Джемілєвим. Тим більше у такий складний період, який ми переживаємо», – сказав Ленур Іслямов.