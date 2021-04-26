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27 квітня 2021, Київ 00:07
Новини | Міжнародні

Ердоган розкритикував Байдена за заяву про «геноцид вірмен»

Реджеп Тайїп Ердоган не вважає масові вбивства вірмен геноцидом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган різко засудив визнання президентом США Джо Байденом масових убивств вірмен у 1915–1923 роках у тодішній Османській імперії, попередниці Туреччини, як «геноциду вірмен».

За його словами, це рішення буде мати «руйнівний вплив» на відносини між двома країнами.

Виступаючи на телебаченні після засідання уряду, що його в Туреччині очолює сам президент, Ердоган порадив Байденові, перш ніж звинувачувати турецьку державу в геноциді, «подивитися в дзеркало» – натякаючи на знищення чи доведення до смерті мільйонів корінних американців у часи колонізації території США.

«Не можна просто так поставити тавро геноциду на турецьку державу», – заявив Ердоган у першому публічному виступі з реакцією на рішення президента США.

Він також стверджував, що позиція Байдена «необґрунтована і суперечить фактам». Ердоган повторив позицію Туреччини, що це питання треба залишити історикам, а не політикам.

За словами президента Туреччини, під час саміту НАТО в червні він зустрінеться з президентом США, щоб обговорити, як «відкрити нові двері» в відносинах двох країн.

Байден 24 квітня став першим американським президентом, який в офіційній заяві з приводу масових убивств і депортацій вірмен у часи кінця Османської імперії назвав ті події словом «геноцид». Попередні президенти десятиліттями уникали цього слова, щоб не провокувати Туреччину – свого союзника в НАТО і важливу регіональну державу.

Ця заява пролунала в час, коли відносини між Туреччиною і США вже значно напружені, зокрема, через те, що Анкара закупила російську систему протиракетної оборони С-400, несумісно з системою ПРО НАТО. Серед інших причин напруженості – підтримка Вашингтоном курдських сил на півночі Сирії, що їх Туреччина вважає «терористами».

Президент США Рональд Рейган 1981 року побіжно назвав події в Османській імперії «геноцидом вірмен», але та його заява була присвячена Голокостові. 2007 року в Палаті представників Конгресу США подали на розгляд проєкт резолюції з визнанням «геноциду вірмен», але його не підтримав президент США Джордж Буш, і її врешті зняли з розгляду. Схожа спроба була зроблена й 2010 року. Барак Обама, балотуючись на посаду президента США, обіцяв визнати «геноцид вірмен», але за два терміни на посаді так цього й не зробив.

У жовтні й грудні 2019 року Палата представників, а потім Сенат Конгресу вперше ухвалили резолюції про визнання «геноциду вірмен», які, зокрема, закликали адміністрацію США дотримуватися політики такого визнання, але були лише політичними заявами без юридичної сили. В адміністрації президента Дональда Трампа заявили в відповідь, що позиція адміністрації щодо невизнання геноциду не змінилася.

За найбільш поширеною оцінкою, внаслідок масових убивств і депортацій вірмен у часи кінця Османської імперії 1915–1923 років загинули до 1,5 мільйона вірмен, які жили на території імперії. Вірмени називають ті події «геноцидом вірменського народу», такої ж позиції дотримується значна частина дослідників і деякі держави світу.

Сучасна турецька держава, що є наступницею Османської імперії категорично відкидає визначення тих подій як «геноциду вірмен». Анкара заявляє, що депортації і вбивства вірмен не були свідомо сплановані, а були реакцією турецького населення на те, що вірмени, мовляв, стали «п’ятою колоною» Російської імперії, яка в Першій світовій війні воювала з Османською, і що внаслідок цього загинули кількасот тисяч вірмен, а не півтора мільйона. Крім того, в Туреччині заявляють, що в перебігу фактичної громадянської війни в Османській імперії, що розвалювалася, від рук вірмен загинуло багато турків і курдів.

Зокрема, виступаючи 26 квітня, Ердоган заявив, що «мільйон турків і курдів були вбиті вірменськими бандами». «24 квітня – це день, коли лідерів вірменських банд арештували. По суті, ніякої людської трагедії цього дня не сталося», – заявив президент Туреччини.

24 квітня символічно вшановують роковини трагедії з масовою загибеллю вірмен. Того дня 1915 року в Стамбулі, тодішній столиці Османської імперії, арештували перші тисячі вірменських інтелектуалів, яких підозрювали в ворожому ставленні до імперії. Ці арешти поклали початок переслідуванню вірмен, яке призвело до трагедії вірменського народу.

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