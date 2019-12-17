Держдепартамент: резолюція про визнання геноциду вірмен не є політикою адміністрації Трампа

Нещодавнє ухвалення в Конгресі США резолюції про геноцид вірмен не відображає політику адміністрації президента Дональда Трампа, заявили 17 грудня в Державному департаменті Сполучених Штатів.

У короткому повідомленні Держдепартамент наголосив, що позиція адміністрації Трампа щодо цього питання не змінилася.

Минулого тижня Сенат одноголосно визнав геноцидом вбивство понад мільйона вірмен в Османській імперії в часи кінця Першої світової війни. Раніше схожу резолюцію ухвалила Палата представників Конгресу. Досі цього не вдавалося досягти протягом 35 років.

«Позиція адміністрації не змінилася. Наші погляди відображені в заяві президента з цього приводу від минулого квітня», – заявила речниця Держдепартамент Морґан Ортанґус.

Дональд Трамп тоді розкритикував убивства вірмен як «один із найбільших злочинств 20-го століття». Але, як було заведено у США, він не вживав слова «геноцид».

До ухвалення резолюції в Конгресі неодноразові спроби схвалення такого документа відкидалися американськими законодавцями через небажання псувати відносини з союзником по НАТО Туреччиною. Анкара відкидає факт геноциду, вважаючи, що загибель вірмен стала результатом трагічних подій, що супроводжували розпад Османської імперії.

Військова операція Туреччини в північній Сирії різко змінила настрої в Конгресі.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дії Конгресу «ганебним рішенням», яке нічого не означає для уряду Туреччини і турецького народу.