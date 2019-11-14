Ердоган назвав «ганебним» визнання геноциду вірмен нижньою палатою Конгресу США

Президент Туреччини Реджп Ердоган назвав «ганебним кроком» визнання Палатою представників США геноциду вірмен у Османській імперії. Таку заяву він зробив у ході візиту до Сполучених Штатів 13 листопада.

«Резолюції, ухвалені Палатою представників США, кидають тінь на турецько-американські відносини та викликають несприйняття в нашого народу. Щодо подій, які відбулися 104 роки тому, рішення мають ухвалювати не політики, а історики», – заявив президент Туреччини під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Він додав, що Туреччина готова до «діалогу».

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«Туреччина стоїть на позиції необхідності діалогу, відкритої дискусії та дебатів. І ми озвучили свої пропозиції американській стороні – взаємно відкрити архіви та сформувати історичну комісію. Я вірю, що Сенат (верхня палата Конгресу США – ред.) виведе Сполучені Штаті з цього порочного кола, яке стало наслідком резолюції Палати представників», – заявив він.

Палата представників Конгресу США 29 жовтня вперше формально визнала геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії в 1915 році. Цей крок викликав критику Анкари: того ж дня посла США в Туреччині Девіда Саттерфілда викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини.

У резолюції, підтриманій більшістю членів палати (405 голосів «за»), йдеться про визнання Сполученими Штатами терміну «вірменський геноцид», що означає вбивство півтора мільйона вірмен.

Наприкінці 19 – на початку 20 століть Османська імперія вдавалася до регулярних переслідувань та гонінь на вірмен. За даними низки істориків, зокрема в 1959 році було вбито понад 1,5 мільйони вірмен. Факт геноциду вірменського народу в Османській імперії визнали 23 держави, а також Європарламент і Всесвітня рада церков.

Туреччина традиційно заперечує звинувачення у геноциді вірмен і болісно реагує на критику з цього приводу. В Анкарі наполягають на відмові від терміну «геноцид» щодо подій 1915 року, заявляючи, що жертвами були як вірмени, так і турки.