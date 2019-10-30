Палата представників Конгресу США визнала «вірменський геноцид»

Палата представників Конгресу США 29 жовтня вперше формально визнала геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії в 1915 році. У резолюції, підтриманій більшістю членів палати (405 голосів «за»), йдеться про визнання Сполученими Штатами терміну «вірменський геноцид», що означає вбивство півтора мільйона вірмен.

Досі неодноразові спроби схвалення такої резолюції відкидалися американськими законодавцями через небажання псувати відносини з союзником по НАТО Туреччиною, яка відкидає факт геноциду, вважаючи, що загибель вірмен стала результатом трагічних подій, що супроводжували розпад Османської імперії.

Військова операція Туреччини в північній Сирії різко змінила настрої в Конгресі. «Атаки турецької армії проти курдського населення – потужне нагадування про небезпеку нашого часу. Занадто часто правда про жахливі злочини відкидалася», – заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дії Конгресу «ганебним рішенням», яке нічого не означає для уряду Туреччини і турецького народу.