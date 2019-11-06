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06 листопада 2019, Київ 21:22
Новини | Політика

Зеленський та Ердоган домовилися активізувати підготовку до Угоди про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Ердоган (праворуч). Стамбул, 7 серпня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонної розмови домовилися активізувати підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю, повідомив Офіс президента України.

«Глави держав відзначили обопільну налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес», – розповіли в ОП.

Зеленський та Ердоган також обговорили стан підготовки до проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України та Туреччини.

За даними Міністерства закордонних справ України, у 2018 році товарообіг між країнам зріс на 7,5% і становив 4,066 мільярда доларів.

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