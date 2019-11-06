Ердоган: турецькі сили захопили дружину загиблого ватажка «Ісламської держави» аль-Багдаді

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецькі сили в Сирії захопили одну з дружин й інших членів сім’ї загиблого ватажка екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

Під час своєї промови Ердоган не назвав деталей операції і не розкрив імені жінки.

За даними його помічника, аль-Багдаді мав чотирьох дружин (це максимальна кількість жінок, з якими він міг укладати шлюб відповідно до ісламських законів).

5 листопада Туреччина заявила про затримання сестри загиблого ватажка «Ісламської держави».

27 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про смерть аль-Багдаді в Сирії. Як зазначив президент США, аль-Багдаді намагався втекти тунелем з трьома своїми дітьми, а коли йому це не вдалося, підірвав на собі жилет, убивши і себе, і їх.

31 жовтня угруповання також підтвердило смерть аль-Багдаді.

Лідера угруповання «Ісламська держава» називали «найрозшукуванішою людиною на планеті», а США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за його захоплення.