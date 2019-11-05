Туреччина заявляє про затримання сестри загиблого лідера «ІД»

Турецькі військові захопили старшу сестру загиблого лідера екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, повідомляють інформаційні агентства AP і Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

За цим повідомленням, 65-річна Расмія Авад разом з сім’єю переховувалася в пристосованому для житла контейнері неподалік від Азазу, контрольованого Туреччиною міста на північному сході Сирії.

Її захопили в результаті спеціальної операції ввечері 4 листопада. Разом із нею під варту взяли її чоловіка, невістку і п’ятьох дітей.

«Для розвідки це «золота жила», – сказав турецький посадовець. – Її знання про «ІД» можуть значно розширити наші уявлення про цю організацію».

27 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про смерть аль-Багдаді в Сирії. Як зазначив президент США, аль-Багдаді намагався втекти тунелем з трьома своїми дітьми, а коли йому це не вдалося, підірвав на собі жилет, убивши і себе, і їх.

Перед цим низка американських ЗМІ повідомили про ймовірну смерть Багдаді у Сирії.

31 жовтня саме угруповання також підтвердило цю інформацію.

Лідера угруповання «Ісламська держава» називали «найрозшукуванішим чоловіком на планеті», а США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за його захоплення.