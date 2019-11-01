Трамп заявляє, що знає ім’я нового лідера «ІД»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що знає особу нового лідера екстремістського угруповання «Ісламська держава».

«ІДІЛ» має нового лідера. Ми точно знаємо, хто це!» – написав голова Білого дому в своєму Твітері.

Водночас він не став називати імені людини, яка, за його даними, очолила «ІД» після загибелі попереднього лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня Трамп повідомив про смерть аль-Багдаді в Сирії. Як зазначив президент США, аль-Багдаді намагався втекти тунелем з трьома своїми дітьми, а коли йому це не вдалося, підірвав на собі жилет, убивши і себе, і їх.

Раніше 27 жовтня низка американських ЗМІ повідомили про ймовірну смерть Багдаді у Сирії.

31 жовтня саме угруповання також підтвердило цю інформацію.

Лідера угруповання «Ісламська держава» називали «найрозшукуванішим чоловіком на планеті», а США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за його захоплення.