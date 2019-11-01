Туреччина та Росія почали спільне патрулювання в Сирії

Турецькі та російські військові почали спільне патрулювання на північному сході Сирії 1 листопада на виконання угоди, яку минулого тижня уклали Анкара і Москва.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що спільні патрулі «з наземними та повітряними підрозділами» прямують на схід від сирійського прикордонного міста Аль-Дарбасія.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що патрулі, які складаються з російських військових та турецьких прикордонників, почали роботу в пункті перетину кордону Аль-Дарбасія. За повідомленням, вони мають патрулювати ділянку довжиною в 110 кілометрів.

Турецький державний мовник TRT повідомив, що об’єднаний патруль охопить місцевість від Аль-Дарбасії до Камішли, просунувшись углиб Сирії на 10 кілометрів.

Ополчення «Сирійські демократичні сили», очолюване курдами, підтвердило початок російсько-турецького патрулювання.

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30 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара почне спільно з Росією патрулювати прикордонні райони Сирії. Це було частиною угоди, за якою Туреччина зупинила свою військову операцію в Сирії проти курдів, яких вважає «терористами».

Президент США Дональд Трамп минулого місяця оголосив про виведення військ США уздовж турецького кордону, щоб дозволити турецьким силам створити так звану «зону безпеки», де б не було сирійських курдських бійців.

Трамп зазнав різкої двопартійної критики за це рішення, яке дехто назвав «зрадою» курдських союзників. Пізніше президент США зазначив, що окремі війська все ж залишаться, щоб допомогти запобігти потраплянню нафтових об’єктів в руки бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Росія разом з Іраном надала суттєву підтримку режиму Башару аль-Асаду під час громадянської війни в Сирії, в той час як Туреччина підтримала повстанські угруповання.

Туреччина прийняла 3,6 мільйона сирійських біженців, і Ердоган заявив, що його країна планує переселити близько 2 мільйонів з них в північно-східну Сирію.