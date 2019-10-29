Одеські активісти вимагають підтримати курдів та засудити агресію Туреччини

В Одесі активісти вимагали від українського міністерства закордонних справ засудити агресію Туреччини в провінції Рожава, яка входить до так званого «сирійського Курдистану». Акція відбулась поблизу одеського представництва міністерства закордонних справ.

Організаторами акції виступили активісти Володимир Сердюк та представник курдської громади Одеси Жван Хмослеве. Всього в мітингу взяло участь до 20 людей. Як зазначив Радіо Свобода Хмослеве, всього в Одесі мешкає кілька тисяч курдів, які перебувають тут за паспортами різних держав – Іраку, Сирії чи Туреччини.

Під час акції учасники звернулись до міністерства закордонних справ України із такими вимогами: засудити агресію Туреччини проти курдів та направити офіційну ноту протесту; звернутись до Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН щодо можливих санкцій проти Туреччини; встановити дипломатичні відносини із «сирійським Курдистаном». Окремою вимогою було припинити переслідування українських активістів за підтримку курдів. Учасники акції намагалися передати звернення до представництва МЗС, але до них ніхто не вийшов. Вимоги надсилатимуть поштою.

9 жовтня в Одесі поліція затримала трьох активістів, які організували пікет навпроти турецького консульства. Як розповів Радіо Свобода Володимир Сердюк, зараз ці три активісти перебувають в Одесі та підтримують акцію біля МЗС. Їм висунули обвинувачення в «порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», так званому «несанкціонованому мітингу».

Правозахисники зазвичай називають такі обвинувачення незаконними і зараз одеські активісти доводять це в суді, повідомив Сердюк. Мітинг на підтримку курдів проходив також в Києві 11 жовтня – навпроти турецького посольства. Під час столичного масового заходу учасників акції побили громадяни Туреччини.