Американські війська в Сирії охоронятимуть родовища нафти – Пентагон

Американські моторизовані підрозділи вирушають до Сирії для захисту нафтових родовищ не лише від можливих нападів з боку бойовиків угруповання «Ісламська держава», але і для відбиття можливих атак з боку сирійської армії та російських сил. Про це вперше прямо заявив 28 жовтня міністр оборони США Марк Еспер.

Він наголосив, що Сполучені Штати не мають наміру виступати в ролі поліцейського в Сирії, але надсилають до Сирії додаткові моторизовані підрозділи для гарантування безпеки нафтових родовищ на сході країни, розташованих на території, контрольованій курдами.

«США збережуть контроль над нафтовими родовищами на північному сході Сирії», – заявив очільник Пентагону, зазначивши, що саме ці родовища були раніше основним джерелом доходу угруповання «Ісламська держава». Зараз продаж нафти і нафтопродуктів є джерелом фінансування курдської адміністрації, і Вашингтон має намір допомогти своїм союзникам захистити ці родовища. США сподіваються також на те, що курди продовжать утримувати колишніх бойовиків і надаватимуть підтримку в боротьбі з рештками екстремістського угруповання.

За словами міністра оборони США, різні «державні і недержавні» сили зацікавлені в сирійських нафтових родовищах. На запитання, чи є метою дій США недопущення на цю територію російських і сирійських урядових сил, Марк Еспер відповів: «Говорячи коротко, так. У цей момент».

Подробиці нової місії США в Сирії поки невідомі. Передбачається, що кількасот військовослужбовців і кількадесят одиниць броньованої техніки будуть дислоковані на схід від річки Євфрат, де розташовані найважливіші сирійські родовища нафти.

У лютому 2018 року російські найманці в супроводі сирійських сил спробували атакувати завод з переробки нафти поряд з містом Дейр-ез-Зор, розташований у цьому регіоні під охороною американського підрозділу. Атака була відбита з великими втратами для нападників.

За словами міністра оборони США, у нього немає даних про намір російських або сирійських сил кинути виклик американським силам у цьому районі. Однак спецпредставник президента Трампа в Сирії Джим Джеффрі наприкінці минулого тижня висловив стурбованість ситуацією в район Дейр-ез-Зора.