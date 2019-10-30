Туреччина і Росія з 1 листопада запускають спільні патрулі у Сирії – Ердоган

Турецько-російські спільні патрулі почнуть діяти в північно-східній частині Сирії з 1 листопада, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Ми почнемо спільну роботу на місцях у п’ятницю, а саме, почнемо спільне патрулювання», – заявив Ердоган 30 жовтня.

Він додав, що спільні патрулі будуть діяти в Сирії на лінії семи кілометрів від кордону.

Відповідно до угоди, укладеної турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і російським лідером Володимиром Путіним у Сочі минулого тижня, курдським бійцям було відведено 150 годин, щоб відступити від позицій у прикордонних територіях на північному сході Сирії. Інакше, попередила Анкара, – Туреччина «очистить» території від загонів сирійських курдів, яких вважає «терористами». Цей 150-годинний термін закінчився 29 жовтня. Очікується, що спільне патрулювання турків і росіян розпочнеться після закінчення крайнього терміну.

Ердоган заявив з посиланням на російських військових, що курдські сили вивели близько 34 тисяч осіб разом з 3260 одиницями важкого озброєння із територій за 30 кілометрів від турецько-сирійського кордону.

«Наявні у нас дані вказують, що це не всі сили», – сказав Ердоган, посилаючись на російських військових.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця оголосив про виведення військ США уздовж турецького кордону, щоб дозволити турецьким силам створити так звану «зону безпеки», де б не було сирійських курдських бійців.

Трамп зазнав різкої двопартійної критики за це рішення, яке дехто назвав «зрадою» курдських союзників. Пізніше президент США зазначив, що окремі війська все ж залишаться, щоб допомогти запобігти потраплянню нафтових об’єктів в руки бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Росія разом з Іраном надала суттєву підтримку режиму Башару аль-Асаду під час громадянської війни в Сирії, в той час як Туреччина підтримала повстанські угруповання.

Туреччина прийняла 3,6 мільйона сирійських біженців, і Ердоган заявив, що його країна планує переселити близько 2 мільйонів з них в північно-східну Сирію.