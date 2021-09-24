У Росії знайшли вади у турецьких помідорах після слів Ердогана про Крим

Російське відомство «Россільгоспнагляд» виявило у фруктах із Туреччини буру моніліозну гниль, а в помідорах – вірус коричневої зморшкуватості. 23 вересня співробітники відомства провели переговори про це з Головним управлінням продовольства і контролю Міністерства сільського і лісового господарств Туреччини. Російська влада попросила «вжити заходів для посилення контролю і забезпечення фітосанітарної безпеки продукції».

«Россільгоспнагляд» також повідомив, що далі фіксує в овочах і фруктах із Туреччини підвищений рівень пестицидів.

Повідомлення про заражені турецькі помідори з’явилися за кілька днів до зустрічі лідерів Росії і Туреччини. 29 вересня Володимир Путін і Реджеп Ердоган проведуть переговори в російському Сочі. Турецький президент заявляв, що темою переговорів стануть ситуація в Сирії і двосторонні відносини.

22 вересня Ердоган, виступаючи з трибуни ООН у Нью-Йорку, заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму. 20 вересня МЗС Туреччини заявив, що не визнає підсумки виборів до Державної думи на території Криму, оскільки Анкара вважає незаконною анексію півострова.

Росія неодноразово припиняла ввезення продуктів із різних країн, використовуючи цей захід як інструмент зовнішньої політики. У 2014 році Євросоюз запровадив санкції щодо Росії через анексію Криму. У відповідь Росія запровадила продуктове ембарго, заборонивши постачати деякі продукти з країн ЄС. До переліку потрапили фрукти, овочі, молочна і м’ясна продукція. Санкції запроваджувалися терміном на рік, але відтоді неодноразово продовжувалися і діють досі.

У 2016 році Росія заборонила ввозити фрукти і овочі з Туреччини. Це сталося після того, як 24 листопада 2015 року турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24 поблизу кордону Сирії і Туреччини.